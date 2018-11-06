2018-11-06T17:02:54+03:00
Общество

«Комиавтотранс» сообщает о реализации объекта недвижимости

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АО «Комиавтотранс» в рамках программы по работе с непрофильными активами сообщает о реализации на торгах объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 29.

Объект, закрытая стоянка на 100 транспортных единиц, общей площадью 5 064 кв.м, выставлен на продажу совместно с земельным участком, площадь которого составляет 8 488 кв.м. Кадастровый номер стоянки 11:05:0105026:405. Кадастровый номер участка 11:05:0105026:151. Реализация имущества состоится путем проведения аукциона на электронной площадке «РТС Тендер». Начальная цена 44 000 000 рублей. Дата проведения торгов — 16.11.2018 г.

Объект может быть использован под производство, склад или магазин. Его преимуществом является высокая транспортной доступность, в том числе и для грузовых автомобилей.

Решение о продаже объекта недвижимости неиспользуемого в производственных целях, принял Совет директоров предприятия по итогам отчета руководства в октябре текущего года.

Подробная информация в официальном письме.

Подать заявку можно здесь.

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