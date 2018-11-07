2018-11-07T13:46:17+03:00
Общество

В Сыктывкаре полиция задержала телефонного афериста, ограбившего семь человек

Доверчивые граждане перевели ему 130 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
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В столице Коми выходец из Белгорода совершил серию краж с банковских карт простых граждан. Во всех случаях подозреваемый звонил жителям региона и представлялся сотрудником банка. Под различными предлогами злоумышленник предлагал потерпевшим пройти в финансовую организацию для проведения некоторых операций. После, узнав данные банковских карт заявителей, похищал денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сыктывкарской полиции выяснили местонахождение афериста. Им оказался 32-летний выходец из Белгорода. Мужчина помещен под стражу.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 7 эпизодам преступной деятельности как в отношении сыктывкарцев, так и жителей Ухты и Княжпогостского района. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей. Только один из заявителей сумел сохранить свои сбережения в сумме более 70 тысяч рублей, вовремя распознав обман. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело. На допросах подозреваемый признался, что узнал о подобных способах мошенничеств от своего друга, посвятившего его в тонкости преступных схем.

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