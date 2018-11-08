В Коми в печи котельной обнаружили вахтовика в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-08T09:53:37+03:00

Как он туда попал, еще предстоит выяснить Государственной инпекции труда в Коми

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В поселке Намск Корткеросского района Коми в камере сгорания топлива здания котельной одного из местных предприятий обнаружили человека. Как он туда попал, еще предстоит выяснить Государственной инпекции труда в Республике Коми, которая сообщила об этом странном случае на своем сайте.

Мужчину обнаружили в печи котельной ООО «Формат Лес» еще 29 октября около двух часов ночи. Вахтовик получил тяжелые повреждения, сейчас он проходит лечение в местной больнице. О странной ситуации сообщили в инспекцию труда. Создана комиссия, чтобы расследовать, как мужчина оказался в печи.

Как уточнили БНК в Следственном отделе Корткеросского района Коми, по предварительным данным событие не носит криминального характера. Благодаря камерам наблюдения удалось установить, что вахтовик оказался в камере печи по своей воле.