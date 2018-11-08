Студентка из Индии прочитала в Сыктывкаре стихи Тургенева

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-08T15:02:55+03:00

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Уже завтра, 9 ноября, исполнится 200 лет со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева. Студенты СГУ им. Питирима Сорокина решили по-особенному отметить эту дату и запустили поэтическую эстафету. Отрывки из произведений автора уже прочитали ректор университета Ольга Сотникова, заведующая кафедрой русской филологии Татьяна Бунчук, заместитель директора Института гуманитарных наук Юлия Ильина. К ним присоединилась и студентка первого курса Медицинского факультета Танкани Сатья, которая прочла стихотворение в прозе «Русский язык». Гостья из Индии изучает великий и могучий только три месяца, но уже добилась видимых результатов и декларирует произведения российского классика.

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