Студентка из Индии прочитала в Сыктывкаре стихи Тургенева
Танкани Сатья Химанаяни читает стихотворение в прозе Русский язык .
Уже завтра, 9 ноября, исполнится 200 лет со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева. Студенты СГУ им. Питирима Сорокина решили по-особенному отметить эту дату и запустили поэтическую эстафету. Отрывки из произведений автора уже прочитали ректор университета Ольга Сотникова, заведующая кафедрой русской филологии Татьяна Бунчук, заместитель директора Института гуманитарных наук Юлия Ильина. К ним присоединилась и студентка первого курса Медицинского факультета Танкани Сатья, которая прочла стихотворение в прозе «Русский язык». Гостья из Индии изучает великий и могучий только три месяца, но уже добилась видимых результатов и декларирует произведения российского классика.
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