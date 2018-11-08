Сыктывкарцы увидят почти все театральные жанры в «Диалогах» трех искусств

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-08T16:41:17+03:00

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18 ноября в Коми республиканской филармонии сыктывкарцам представят уникальный проект — «Диалоги». «Беседовать» на языке театра, музыки и литературы будут Заслуженный артист России Даниил Спиваковский и джазовый пианист Евгений Борец.

«Диалоги» — это новый для российской сцены формат. Не просто концерт для рояля для актера, а именно разговор двух артистов из разных «стихий» на равных:

— Мы работаем как два совершенно равных партнера, как в драматическом театре работают актеры. Только если его инструмент – рояль, мой инструмент – мой голос. Сегодня мы один ансамбль, один оркестр. Между нами происходит диалог музыки, текста. И Женя себя проявляет как актер, ни в коем случае не аккомпаниатор. Мы взяли разнообразную литературу, очень интересную. Импровизация помогает их соединить. Творческий хаос джаза объединяет совершенно разноплановых авторов, – поделился в одном из интервью Даниил Спиваковский.

Экспрессия «Диалогов» будет стоять на трех китах: на силе живого слова от Даниила Спиваковского, на магии джаза, перед которой невозможно устоять, от Евгения Борца и на четырех произведениях от литературных маэстро из разных культурных эпох. Музыкальная нить концерта будет переплетаться с текстовой: зрители услышат отрывки «Наследство Фостера» Курта Воннегута, «Блюза для Нателлы» Сергея Довлатова, «Актера» Михаила Зощенко и «Гамбринуса» Александра Куприна. «Диалоги» соберут все вечные темы (творчество, одиночество, любовь) и почти все театральные жанры (драму, комедию, трагедию, сатиру).

Вся музыка была написана специально для спектакля-концерта Евгением Борцом. Его музыка отличается «двоичностью»: в ней смешивается ирония и пафос, лирика и страсть. Великолепная техника пианиста заставляет фортепиано звучать по-новому, создаёт особую атмосферу свободы, творчества и сопереживания: когда он играет — переживания зрителей «говорят» с исполнителями.