Синоптики: на выходных в Коми будет холодно
На юге ожидается до -10, на севере до -20
Изменить размер текста:
В выходные дни на основной территории республики под влиянием антициклона арктического происхождения удержится холодная погода. Лишь в районах Заполярья погода будет заметно отличаться — здесь ожидаются резкие температурные перепады от холода к теплу, сильный ветер порывами 15-20 м/с, снег, метель.
На остальной территории погода будет без существенных осадков. В условиях малооблачности, ночью температура будет падать до -10...-15С, на севере и востоке до -20С, днём ожидается на 3-5С теплее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В конце ноября в Коми ударят 30-градусные морозы (подробнее...)