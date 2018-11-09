2018-11-09T10:17:48+03:00
Общество

Синоптики: на выходных в Коми будет холодно

На юге ожидается до -10, на севере до -20
Ольга СОЛОВЕЙ
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В выходные дни на основной территории республики под влиянием антициклона арктического происхождения удержится холодная погода. Лишь в районах Заполярья погода будет заметно отличаться — здесь ожидаются резкие температурные перепады от холода к теплу, сильный ветер порывами 15-20 м/с, снег, метель.

На остальной территории погода будет без существенных осадков. В условиях малооблачности, ночью температура будет падать до -10...-15С, на севере и востоке до -20С, днём ожидается на 3-5С теплее.

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