В Коми с восьмиметровой высоты разбился вахтовик из другого региона

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-10T09:10:59+03:00

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В Печорском районе Коми 44-летний вахтовик из другого региона упал с восьмиметровой высоты, получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу, сообщает «Комионлайн» со ссылкой на следователей.

В отделе СКР по Печорскому району сообщили, что трагедия произошла 5 ноября, когда группа рабочих меняла плитку на компрессорной станции недалеко от поселка Сыня. Вахтовики трудились на высоте 7,9 метров. Один из них не удержался и упал. Мужчине оказали первую помощь и направили в местную больницу, которая находилась в 125 километрах от места происшествия. По пути мужчина умер.

Как уточнили в местной инспекции труда рабочий трудился на предприятии ООО «СГК-4». Он приехал из другого региона, предположительно Ленинградской области.

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