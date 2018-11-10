2018-11-10T13:19:22+03:00
Общество

«Оба водителя погибли». В Коми лоб в лоб столкнулись Ford Focus и LADA Largus

По предварительным данным, оба автолюбителя были трезвы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ухта, ДТП. Видео информационной передачи День.

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Смертельное ДТП произошло на ухтинской трассе: в результате стокновения Ford Focus и LADA Largus скончались оба водителя, сообщает ГИБДД по Ухте.

ДТП произошло вчера, 9 ноября, около 14:42 на 302-м километре трассы Сыктывкар – Ухта. Как сообщают в ГИБДД, авария произошла недалеко от поворота: отечественное авто выехало из него, двигясь в сторону Водного, а иномарка ехала навстречу. В результате произошло столкновение: оба водителя погибли на месте.

- Дорожное покрытие было нормальным, помех на дороге, по предварительным данным, не было. Почему водитель Ford Focus оказался на встречной полосе движения – выясняется, - пояснили «БНК» в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, оба водителя были трезвы.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, унесшей две жизни. Очевидцев просят позвонить по телефону: (88216) 77-05-87.

Ухта, ДТП. Видео информационной передачи День.

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