СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-10T16:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший мэр Ухты Олег Казарцев, осужденный по статьям о расстрате и превышении полномочий, может в скором времени выйти на свободу. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Олег Казарцев может оказаться на свободе через десять дней в случае вступления отпределения суда в силу. В итоге, неотбытый срок наказания составит три года.

Напомним, что в отношении Казарцева выносились два приговора. В 2015 году он получил пять лет колонии за мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию подделки документов. В июне этого года суд вынес приговор по второму уголовному делу экс-чиновника, признав его виновным в особо крупной растрате и превышении должностных полномочий. Суд назначил бывшему руководителю администрации Ухты наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 700 тыс. рублей и лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года шесть месяцев. Наказание назначено с учетом приговора, вынесенного Казарцеву в 2015 году.