В Коми придет потепление

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-12T09:27:19+03:00

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В начале недели арктический антициклон постепенно покинет территорию республики, температура воздуха на большей части территории повысится - приблизится к климатической норме, а на крайнем севере превысит норму на 8-10С. Ночью и днём ожидается -3...-8С, в крайних северных районах до слабой оттепели, сообщает Коми ЦГМС.

В середине недели циклон с Атлантики вновь принесёт ухудшение погодных условий - осадки смешанного характера, в виде снега, мокрого снега, временами с дождём, гололёды. Температура в течение суток будет близка к 0С отметке. По расчётам тёплая погода удержится на большей части республики до конца недели.