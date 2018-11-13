В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-13T14:43:52+03:00

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Аварийный двухэтажный дом на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе снесли еще в прошлом году. Сейчас стало известно, что участок в исторической части города получила компания «СКАТ». Об этом сегодня на брифинге после общегородской планерки рассказал градоначальник Валерий Козлов.

- Аукцион состоялся. Сейчас ждем эскизных проектов от компании-победителя «СКАТ». По условия конкурса будут ограничения по внешнему виду и по этажности. Новое здание должно вписываться в архитектурный ансамбль исторической части города, - отметил мэр города.

Напомним, летом проходили публичные слушания, где обсуждалась судьба участка. В результате сыктывкарцы решили, что жилой дом идеально впишется в архитектуру города.

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