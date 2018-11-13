Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-13T16:16:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара вновь запустил проект на краудфандинговой площадке «Planeta.ru» по сбору средств на реализацию социальной благотворительной акции «Чудо - Ёлка». Акция направлена на обеспечение новогодними подарками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Любой желающий может зайти на краудфандинговую площадку – https://planeta.ru/campaigns/97010 и пожертвовать определенную сумму денег для данного проекта. Каждый участник, пожертвовавший средства на новогодние подарки будет упоминаться во всех публикациях, связанных с акцией, в социальных сетях и СМИ.

Как рассказала «КП-Коми» специалист по социальной работе организационного отдела Центра Диана Середа, сейчас организаторы акции планируют продлить ее сроки.

- На площадке «Planeta.ru» указано, что сбор ведется до 25 ноября. Мы хотим поговорить с дирекцией сайта и сделать так, чтобы сроки акции передвинули хотя бы до 10 декабря, - пояснила собеседница «Комсомолки». – В 20-х числах декабря начнутся праздничные мероприятия.

Кроме этого Центр социальной помощи семье и детям города приглашает принять участие различные организации, предприятия и всех неравнодушных граждан и просит оказать помощь в виде новогодних подарков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сбор новогодних подарков организован по адресу – ул.Чернова, 3.

- Мы принимаем конфеты, печенье, шоколадки. Потом все сладости упакуем в мешочки и подарим на Новый год детишкам, - рассказала специалист Центра соцпомощи.