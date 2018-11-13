2018-11-13T16:44:41+03:00
Происшествия

В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина

Сергей Юрков ушел из дома 5 ноября
Ольга СОЛОВЕЙ
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В поселке Нижний Одес ищут местного жителяВ поселке Нижний Одес ищут местного жителя
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МВД Сосногорска устанавливается местонахождение жителя поселка Нижний Одес Сергея Юркова.

Пятого ноября 43-летний мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: мужчина на вид 40-45 лет, среднего роста 160-175 см., нормального телосложения, волосы темно – русые, короткие, имеется залысина, нос сломан (старая травма), глаза карие, губы пухлые.

Предположительно был одет: черная кожаная куртка ниже бедра, синие джинсы, черные ботинки с острым концом, синий свитер, кепка в клетку.

При получении информации о местонахождении просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по г.Сосногорску, по тел: 8-8-2149-50602 или 89129681910, 89042232315.

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