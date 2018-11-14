Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-14T13:36:33+03:00

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Мэрия Сыктывкара продолжает контролировать работу нового регионального оператора по вывозу мусора «Ухтажилфонд». Так, не так давно в администрации столицы Коми за плохую работу отчитали представителя компании Ивана Ларюкова, а вчера на общегородской планерке он же объяснил причины качественной работы регоператора.

В свою очередь мэрия Сыктывкара продолжает следить за обращением граждан по поводу некачественной вывозки мусора и в соцсетях. Под новостью в группе «Комсомольской правды в Коми» в «ВКонтакте» о ненадлежащем оказании услуг по вывозке, представители администрации лично ответили недовольным жителям города.

- За прошедшие выходные 10, 11 ноября 2018 года на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в различных районах, жителями столицы были зафиксированы факты нарушения периодичности вывоза твёрдых коммунальных отходов от жилых домов, что неминуемо привело к переполнению емкостей для сбора ТКО, захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий к ним . – говорится в ответе. - На основании вышеизложенного, а также для обеспечения санитарного состояния территорий населённых мест, жилых и гражданских зданий, 12.11.2018 года в адрес начальника Управления ООО "УХТАЖИЛФОНД" за подписью заместителя руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" было направлено письмо-требование об усилении контроля над графиком вывоза ТКО на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар".

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