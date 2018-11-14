2018-11-14T13:36:33+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора

Комментарий-разъяснение появился в группе "КП-Коми"
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Мэрия Сыктывкара продолжает контролировать работу нового регионального оператора по вывозу мусора «Ухтажилфонд». Так, не так давно в администрации столицы Коми за плохую работу отчитали представителя компании Ивана Ларюкова, а вчера на общегородской планерке он же объяснил причины качественной работы регоператора.

В свою очередь мэрия Сыктывкара продолжает следить за обращением граждан по поводу некачественной вывозки мусора и в соцсетях. Под новостью в группе «Комсомольской правды в Коми» в «ВКонтакте» о ненадлежащем оказании услуг по вывозке, представители администрации лично ответили недовольным жителям города.

- За прошедшие выходные 10, 11 ноября 2018 года на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в различных районах, жителями столицы были зафиксированы факты нарушения периодичности вывоза твёрдых коммунальных отходов от жилых домов, что неминуемо привело к переполнению емкостей для сбора ТКО, захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий к ним . – говорится в ответе. - На основании вышеизложенного, а также для обеспечения санитарного состояния территорий населённых мест, жилых и гражданских зданий, 12.11.2018 года в адрес начальника Управления ООО "УХТАЖИЛФОНД" за подписью заместителя руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" было направлено письмо-требование об усилении контроля над графиком вывоза ТКО на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцы недовольный работой нового оператора по вывозу мусора (подробнее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой
Шахта "Интинская" возобновила добычу угля
Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении