Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-14T14:04:48+03:00

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Вчера вечером в группе "Георгиевских волонтеров Республикик Коми" в "ВКонтакте" появилась информация, что пропавшая 38-летняя ухтинка Анастасия Щетинина найдена мертвой. Эту информацию сегодня утром опроверг Следственный комитет РК.

Администраторы сообщества разместил пост-объяснение о том, откуда они получилил недостоверную информацию.

- По последним данным факт смерти Анастасии Щетининой подтвержден. Информация о том, что найдено ее тело, полученная накануне, была предоставлена родственниками погибшей - она оказалась недостоверной и неуточненной. Просим вас воздержаться от предположений и комментирования данной ситуации до завершения оперативно-розыскных мероприятий, а также обвинений и угроз в наш адрес, - попросили волонтеры.

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