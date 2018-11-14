2018-11-14T14:04:48+03:00
Происшествия

Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки

Информация поступила от родственников девушки
Евгений Никитин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером в группе "Георгиевских волонтеров Республикик Коми" в "ВКонтакте" появилась информация, что пропавшая 38-летняя ухтинка Анастасия Щетинина найдена мертвой. Эту информацию сегодня утром опроверг Следственный комитет РК.

Администраторы сообщества разместил пост-объяснение о том, откуда они получилил недостоверную информацию.

- По последним данным факт смерти Анастасии Щетининой подтвержден. Информация о том, что найдено ее тело, полученная накануне, была предоставлена родственниками погибшей - она оказалась недостоверной и неуточненной. Просим вас воздержаться от предположений и комментирования данной ситуации до завершения оперативно-розыскных мероприятий, а также обвинений и угроз в наш адрес, - попросили волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Ухты собирают деньги в помощь сыну и матери пропавшей Анастасии Щетининой (подробнее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой
Шахта "Интинская" возобновила добычу угля
Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении