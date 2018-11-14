2018-11-14T17:09:34+03:00
Общество

Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой

Стражи правопорядка обращаются к людям, обладающим навыками и умениями поисковых работ под водой в условиях низких температур
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Полиция Ухты просит откликнуться водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой. Об этом сообщает информационная передача «День».

В Ухте пятые сутки идут поисковые операции, чтобы отыскать пропавшую ухтинку. Сотрудники полиции Ухты обращаются к людям, обладающим навыками и умениями поисковых работ под водой в условиях низких температур:

- Отдел МВД по Ухте просит откликнуться граждан, имеющих специальные познания, а также имеющих специализированное оборудование для плавания в воде в холодное время года для оказания помощи по розыску пропавшего лица, - отметил Артем Семеновых, заместитель начальника ОУР ОМВД России по Ухте.

Напомним, чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всей России давали советы, где искать молодую ухтинку. 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Вчера, 13 ноября, в соцсетях распостраняют информацию, что тело погибшей нашли в реке волонтеры поиска. Правоохранители и родственники Анастасии опровергают данные добровольцев. Позже сестра пропавшей сделала официальное заявление, что 38-летняя ухтинка мертва, но тело ее еще не найдено.

Номера телефонов, по которым можно обратиться: ОМВД РФ по Ухте – 02, 73-90-78.

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