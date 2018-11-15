2018-11-15T10:02:55+03:00
Общество

Пенсионера из Коми задержали по подозрению в экстремизме

Анастасия МАШКАЛЕВА
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На бывшего руководителя районного движения афганцев завели уголовное дело по подозрению в экстремизме, сообщает издание 7x7. Соответствующее сообщение появилось и на сайте Следственного комитета по Коми.

Во вторник, 13 ноября, в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми задержали гражданского активиста Андрея Таранкова. Как утверждает следствие, мужчина размещал на своей странице в «ВК» материалы, которые «направлены на возбуждении ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц». Мужчину следователи допросили и отпустили домой. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

Как пишет 7x7, Андрею Таранкову 54 года, он пенсионер. Награжден медалью «За отвагу» — в 1987 году при учебном метании гранат он прикрыл собой рядового и получил множественные осколочные ранения. Служил в Афганистане, вернулся домой инвалидом третьей группы.

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