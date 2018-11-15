2018-11-15T10:48:12+03:00
Происшествия

Экс-мэр Сосногорска, уличенный в махинациях с муниципальной квартирой, предстанет перед судом

Виктор Шомесов признал вину и компенсировал причиненный ущерб
Алиса КОЗЛОВА
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Виктор Шомесов является фигурантов сразу двух уголовных дел. Фото: www.komiinform.ruВиктор Шомесов является фигурантов сразу двух уголовных дел. Фото: www.komiinform.ru
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Бывший мэр Сосногорска Виктор Шомесов предстанет перед судом. Экс-градоначальнику вменяются в вину сразу два эпизода преступной деятельности: злоупотребление полномочиями (с.1ст.201 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Оба обвинения связаны с махинациями с муниципальной недвижимостью.

Следствие предполагает, что Виктор Шомесом, занимая различные руководящие должности в администрации Сосногорска и Ухты, обманным путем заполучил 3-комнатную муниципальную квартиру стоимостью свыше 2,8 млн рублей. Желая скрыть данный факт, чиновник оформил право собственности на тёщу.

Второй эпизод преступной деятельности связан с продажей личного автотранспорта мэра. Виктор Шомесов, будучи председателем совета директоров ОАО «Водоканал», единственным акционером которого является муниципальный район «Сосногорск», предложил гендиректору акционерного общества Валерию Соболеву приобрести принадлежащий ему автомобиль арки Chevrolet Captiva за 850 тыс. рублей. В тот момент предприятие находилось в тяжелом финансовом положении и получало субсидии из бюджета муниципального района.

Шомесов и Соболев признали вину в инкриминируемых деяниях, а экс-глава Сосногорска в полном объеме возместил причиненный бюджету ущерб. Об этом сообщает прокуратура Коми.

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