2018-11-15T11:12:42+03:00
Происшествия

Подозреваемому в убийстве пропавшей ухтинки дали три дня на раздумья

Меру пресечения для него определят в пятницу
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: с личной страницы Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: с личной страницы Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с возможным убийством 38-летней Анастасии Щетининой, которая пропала 9 ноября. Напомним, под подозрением оказался бывший муж бесследно исчезнувшей женщины и его приятель, который, по версии следствия, помогал скрывать следы преступления. Оба подозреваемых уже задержаны, им предъявлено обвинение.

Вчера в Ухтинский городской суд поступил запрос об избрании меры пресечения для фигурантов. По решению суда заседание было перенесено на пятницу. Подследственным дали 72 часа на подготовку к заседанию суда. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всейРоссии давали советы, где искать молодую ухтинку. 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Вчера, 13 ноября, в соцсетях распостраняют информацию, что тело погибшей нашли в реке волонтеры поиска. Следственные органы опровергают данные добровольцев. Поиски продолжаются.

В тоже самое время родственники пропавшей находятся на грани отчаяния. Ее сестра на личной странице в соцсети "Вконтакте" сообщила о смерти Анастасии Щетининой.

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