В одном из районов Коми начали строить мусорный полигон
На 13-м километре трассы Ижма-Ираель начали строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов. Подрядная организация приступила к обустройству территории, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.
- Организуем вахтовый поселок, уже начали рубку леса, завозим всю технику инструменты – поясняет мастер участка Дмитрий Канев. - На участке работает местная бригада из нескольких человек: это вальщики леса, плотники и бетонщики. Сложностей в работе нет, расположение участка удобное и сухое.
Фото: администрация муниципального района "Ижемский"
Общая площадь земельного участка 12,2 гектара. В этом году будет выполнена планировка территории, обустроены подъездные пути, установлены ограждения, организовано водоотведение. Общая стоимость проекта составит 210 миллионов рублей. Строительство будет производиться в соответствии с адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2018-2019 годы.
Фото: администрация муниципального района "Ижемский"
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