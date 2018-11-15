2018-11-15T11:12:54+03:00
Общество

В одном из районов Коми начали строить мусорный полигон

Новый проект в Ижемском районе обойдется в 210 миллионов рублей
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: администрация муниципального района "Ижемский"Фото: администрация муниципального района "Ижемский"
Изменить размер текста:

На 13-м километре трассы Ижма-Ираель начали строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов. Подрядная организация приступила к обустройству территории, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

- Организуем вахтовый поселок, уже начали рубку леса, завозим всю технику инструменты – поясняет мастер участка Дмитрий Канев. - На участке работает местная бригада из нескольких человек: это вальщики леса, плотники и бетонщики. Сложностей в работе нет, расположение участка удобное и сухое.

Фото: администрация муниципального района "Ижемский"

Фото: администрация муниципального района "Ижемский"

Общая площадь земельного участка 12,2 гектара. В этом году будет выполнена планировка территории, обустроены подъездные пути, установлены ограждения, организовано водоотведение. Общая стоимость проекта составит 210 миллионов рублей. Строительство будет производиться в соответствии с адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2018-2019 годы.

Фото: администрация муниципального района "Ижемский"

Фото: администрация муниципального района "Ижемский"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Сыктывкара: «Полигон в Дырносе прослужит еще 5 лет» (подробнее...)

Мусорному регоператору в Сыктывкаре требуется еще 120 баков (подробнее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Призерка Олимпиады Юлия Белорукова заняла второе место в престижных международных стартах
Для Чемпионата мира по бенди грандиозный ледовый дворец строить не будут
В Коми забраковали полтонны продуктов
Подозреваемому в убийстве пропавшей ухтинки дали три дня на раздумья
Экс-мэр Сосногорска, уличенный в махинациях с муниципальной квартирой, предстанет перед судом
Пенсионера из Коми задержали по подозрению в экстремизме
Пенсионера из Коми задержали по подозрению в экстремизме
Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой
Шахта "Интинская" возобновила добычу угля
Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки
Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении