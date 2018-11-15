2018-11-15T12:32:35+03:00
Общество

В Коми забраковали полтонны продуктов

Это мясо, пиво, сыры и колбасы
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
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В Коми свыше 500 килограммов продуктов отправились на свалку. Таков результат проверочной деятельности регионального Роспотребнадзора за период с января по октябрь текущего года.

Штамп "брак" был поставлен на 162 кг мяса, 71,5 кг мяса птицы и 55,2 кг колбасы. Были изъяты из магазинов 292 кг рыбы, 11,7 кг сыров, 28,15 литров водки и ликеров, вина - 23,6 кг, пива - 62,4 кг.

Эксперты Роспотребнадзора провели 290 проверок в ресторанах, столовых и прочих точках общепита, осмотрели 42,78 тонн продуктов, из них забраковали 592,4 кг пищевых товаров и 114, 15 литров алкоголя.

Под раздачу отправлялись фильсифицированная продукция (в основном, сыры), товары без маркировки или товары, на маркировки которой указывались неверные данные.

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