В Коми забраковали полтонны продуктов
В Коми свыше 500 килограммов продуктов отправились на свалку. Таков результат проверочной деятельности регионального Роспотребнадзора за период с января по октябрь текущего года.
Штамп "брак" был поставлен на 162 кг мяса, 71,5 кг мяса птицы и 55,2 кг колбасы. Были изъяты из магазинов 292 кг рыбы, 11,7 кг сыров, 28,15 литров водки и ликеров, вина - 23,6 кг, пива - 62,4 кг.
Эксперты Роспотребнадзора провели 290 проверок в ресторанах, столовых и прочих точках общепита, осмотрели 42,78 тонн продуктов, из них забраковали 592,4 кг пищевых товаров и 114, 15 литров алкоголя.
Под раздачу отправлялись фильсифицированная продукция (в основном, сыры), товары без маркировки или товары, на маркировки которой указывались неверные данные.