Призерка Олимпиады Юлия Белорукова заняла второе место в престижных международных стартах

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-15T15:47:24+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в финском Рованиеми состоялась индивидуальная гонка классическим стилем в рамках соревнований FIS. В ней бежали четыре представителя Республики Коми, но шагнуть на пьедестал удалось лишь двукратной олимпийской призерке сосногорской лыжнице Юлии Белоруковой. В женской гонке на дистанцию 10 км наша спортсменка стала серебряным призером. Победительницей стала тверская лыжница Наталья Непряева, бронзовым призером - Лидия Дуркина из Санкт-Петербурга.

В мужской гонке на 15 км лыжники-гонщики из Республики Коми остались за пределами призовых мест. Лидировал известный российский лыжник Александр Большунов, представляющий Брянскую область. Второе место закрепилось за Ларьковым (Республика Татарстан), третьим стал Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика). В мужском забеге приняло участие более полусотни спортсменов.

Напомним, что в Рованиеми (Финляндия) с 15 по 18 ноября проходят контрольные соревнования под эгидой Международной Федерации лыжного спорта (FIS). Лыжники борются за право участвовать в первых этапах Кубка мира FIS по лыжным гонкам. В стартах участвуют многие лыжники-гонщики сборной России. Их соперниками выступают спортсмены из других стран.

В последующие дни программа соревнований FIS в Рованиеми включает спринт классическим стилем (17 ноября) и индивидуальную гонку свободным стилем (18 ноября). Итогом трехдневных соревнований станет сформированная команда на первые этапы Кубка мира FIS по лыжным гонкам. I период пройдет в Руке (Финляндия) 24-25 ноября. Затем - трехдневный тур в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает министерство спорта Коми.