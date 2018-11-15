2018-11-15T17:46:17+03:00
Происшествия

В Печоре лесники нарубили деревьев на уголовное дело

За вырубку 195 берез, сосен и осин мастеру назначен год условно
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.echo-oren.ruФото: www.echo-oren.ru
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В Печоре суд признал виновным в незаконной вырубке лесных насаждений мастера строительно-монтажных работ ООО "Полимертрубстрой". В качестве наказания фигуранту назначен 1 год лишения свободы условно.

Судом установлено, что в декабре 2017 года бригада ООО «Полимертрубстрой» на территории Зеленоборского участкового лесничества ГУ «Каджеромское лесничество» проводила расчистку от лесных насаждений площадки, необходимой для переустройства нефтесборного коллектора. При этом рабочие под руководством мастера строительно-монтажных работ повалили спецтехникой за пределами арендованного участка 195 берез, сосен и осин. Деревья были уничтожена на площади в треть гектара, а ущерб лесному фонду составил 227 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования ущерб был полностью возмещен, подсудимый признал вину, сообщает прокуратура Коми.

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