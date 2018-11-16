В Коми 20-градусные морозы сменятся оттепелью

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-16T10:08:10+03:00

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Неблагоприятные погодные условия из-за резких температурных перепадов сохранятся в районах Заполярья. Здесь с начала месяца уже трижды температура в течение суток менялась более чем на 15С. С установлением зимы температурные контрасты нарастают — 20 градусные морозы сменяются оттепелью.

Такой же сценарий погоды повторится здесь и в выходные дни, сообщает ЦГМС Коми. После прохождения циклона с Баренцева моря на восток, на крайнем северо-востоке в воскресенье резко похолодает. Температура вновь кратковременно понизится от 0С до -20С и ниже.

На остальной территории погода будет более устойчивой. В субботу под влиянием тёплого воздуха с запада везде оттепели до +2С, осадки в виде мокрого снега и дождя. В воскресенье в течение суток постепенное понижение температуры от 0С до -5С, снегопады, гололёдные явления.

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