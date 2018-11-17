Участники «Универвидения-2018» вытянули свои «счастливые номера»

СЕГОДНЯ 21:39 2018-11-17T21:39:03+03:00

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Сегодня в СГУ имени Питирима Сорокина стартовал Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение-2018». По традиции, в первый день участники разобрали номера и определили в каком порядке будут выступать на отборочных и в полуфинале.

С началом конкурса студентов поздравили Валентина Жиделева, Ольга Сотникова и Ирина КарихФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

С началом конкурса поющих студентов поздравили депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева, и.о. ректора СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова и руководитель программы «Российская студенческая весна» Ирина Карих. Депутат Госсовета пожелала конкурсу «стать международным».

Сейчас «Универвидение» является всероссийским конкурсом. В этом году на него прислали 140 заявок из восьми регионов России. Отбор прошли 36 участников: 30 исполнителей и шесть музыкальных коллективов.

Председатель жюри Сергей ХаринФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

Судить и наставлять участников будут пять экспертов: композитор-исполнитель, студийный саунд-продюсер и педагог Антон Коробка; продюсер и музыкант Сергей Харин; певица, композитор и педагог Дарья Карнаух; мастер современной хореографии Марина Щетинина, руководитель вокальной студии «Успех», солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова и режиссёр, коуч-тренер по актёрскому мастерству, эстрадному вокалу и технике речи Даниил Иванов.

Кстати, Сергей Харин — председатель совета жюри — был рад тому, что конкурс остался в Сыктывкаре. Это он подчеркнул в своем приветствии:

Кирилл БолтуновФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

— Не все, может, знают, но в этом году «Универвидение» должно было пройти в Москве. Мы молились всем богам, чтобы конкурс прошел все-таки в Сыктывкаре. Вас мы полюбили: за город, за людей, что здесь живут.

Андрей Гордеев пытается наколдовать удачный номерФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

После приветственных речей началась жеребьевка. В этом году она стала полностью электронной: порядок выступлений определяли с помощью специальной кнопки. Номера высвечивались на экране. Представители Коми — студент СЛИ Гордеев Андрей и студент СГУ Кирилл Болтунов — будут выступать под четвертым и двадцатым номером. Первой на сцену будет выходить представительница Марийского государственного университета. Правда, номера это временные: порядок выступлений в финале будут определять уже судьи.

Финиширует «Универвидение» 21 ноября в КСЦ «Ренова». За приз в 1,8 миллионов рублей поборются 12 финалистов.