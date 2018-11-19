2018-11-19T10:01:28+03:00
Общество

К концу недели в Коми придут 30-градусные морозы

Температура существенно понизится на северо-востоке республики
Ольга СОЛОВЕЙ
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Атлантические циклоны в течение недели будут перемещаться по побережью северных морей, поэтому в районах Заполярья по-прежнему удержится крайне неустойчивая погода с резкими температурными перепадами, осадками, порывистым ветром временами с метелью.

Температурный фон здесь будет меняться от 25 градусных морозов вначале недели до оттепели к середине недели, а к концу недели здесь вновь заметно похолодает.

На остальной территории погода более спокойная. Под влиянием области повышенного давления в начале недели существенных осадков не ожидается. С середины недели в зоне атмосферных фронтов начнутся небольшие и умеренные снегопады, слабые метели, усилится западный ветер.

Температура воздуха будет преобладать ночью -6...-11С, при облачных прояснениях до -18С, днём -2...-7С. И есть вероятность, что к концу недели она повсеместно понизится до -15...-20С, на крайнем северо-востоке до -30С.

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