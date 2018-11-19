2018-11-19T14:27:05+03:00
Общество

В Прилузском районе Коми столкнулись LADA Largus и «Жигули»: погибла женщина

26-летний водитель на LADA Largus выехал на встречную полосу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УГИБДД МВД по КомиФото УГИБДД МВД по Коми
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В Прилузском районе Коми столкнулись LADA Largus и «Жигули». В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка отечественного авто, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

Смертельная авария произошла сегодня, 19 ноября, около 9:45 минут на 604 километре автодороги ЧебоксарыСыктывкар. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 26-летний водитель на автомобиле LADA Largus выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105.

В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка «Жигулей», она сидела на заднем сидении и пристегнута не была. Женщина умерла от полученных травм до прибытия медиков скорой помощи. Известно, что в аварии пострадали еще три человека, но об их госпитализации не сообщается. Пока подробности ДТП выясняются. Отметим, что за 9 месяцев этого года погибло уже 62 человека ( в прошлом году - 56).

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