В Сыктывкаре в одном из детских центров объявлен карантин

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-20T10:08:29+03:00

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В Сыктывкаре на 20 дней приостановили работу детского центра "Кроха", в котором четыре ребенка заболели острой кишечной инфекцией и один - норовирусной инфекцией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.

- Постановлением Сыктывкарского городского суда от 16.11.2018 на 20 суток приостановлена деятельность детского центра "Кроха" ИП Бобрецовой А. В., расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Чернова, 4, - говорится на сайте управления.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование по факту заболевания детей в центре "Кроха", в рамках которого были выявлены нарушения санитарного законодательства.