В Коми погиб водитель провалившегося под лед снегохода

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-20T10:29:51+03:00

Он не смог выбраться и утонул

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На льду реки в Усть-Цилемском районе Коми погиб водитель снегохода, передает «Комиинформ» с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики.

В субботу, 17 ноября, мужчина на снегоходе провалился под лед, он не смог выбраться и утонул. По предварительным данным местный житель не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место гибели водителя снегохода в ближайшее время планируют выехать на место происшествия.

Кстати, как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, начальник Главного управления Александр Князев на заседании отметил, что надо принимать серьезные меры ля охраны людей. В частности, меры по учету и возможному благоустройству выявляемых переходов людей и переездов автотранспорта по льду.

- Вопросы безопасности на водоемах в зимний период необходимо детально рассмотреть на заседаниях в каждом муниципалитете республики!» - отметил главный спасатель республики.