Усинец, угнавший автомобиль мэрии и попавший на нем в смертельное ДТП, не признал свою вину

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-20T12:11:31+03:00

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13 марта на 21 километре трассы Усть-Уса - Усинск автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на "встречку" и врезался в Volkswagen Touareg. В результате аварии водитель Volkswagen погиб на месте, а его жена и 12-летний сын получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля Toyota получил перелом ребер.

Трагическая история получила неожиданное продолжение. По версии следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился нетрезвый мужчина, принадлежал администрации Усинска и был угнан. Мужчина проник в салон авто и при помощи штатного ключа завел мотор. Позже на внедорожнике он попал в ДТП, которое унесло жизнь мужчины. Автомобиль администрации восстановлению не подлежит.

Как сообщает "Комионлайн", виновника аварии обвинили в совершении преступлений по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб». Уголовное дело поступило в Усинский горсуд, ведется судебное следствие. Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, ущерб не возместил.