Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»
Конкурсные прослушивания «Универвидения-2018» подошли к концу: жюри определили 14 финалистов, которые выступят на гала-концерте сегодня. Участники из Коми — Кирилл Болтунов (студент СГУ имени Питирима Сорокина) и Андрей Гордеев (студент Сыктывкарского лесного института) в число 14 счастливчиков не вошли.
Во время отборочных туров судьи услышали песни разных жанров (инструментальное исполнение, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, джаз и авторская песня), как на русском, так и на английском языке. Оценивали поющих студентов композитор-исполнитель, студийный саунд-продюсер и педагог Антон Коробка; продюсер и музыкант Сергей Харин; певица, композитор, педагог Дарья Карнаух; мастер современной хореографии Марина Щетинина; руководитель вокальной студии «Успех», солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова и режиссёр, коуч-тренер по актерскому мастерству, эстрадному вокалу, технике речи Даниил Иванов.
По итогам конкурсных прослушиваний жюри выбрало 11 финалистов:
1. Софья Мантулина (Сибирский федеральный университет)
2. Александра Мелашенко (Пермский национальный исследовательский политехнический университет)
3.Кирилл Леликов (Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича)
4.Малика Атабиева (Северо-Кавказский государственный институт искусств)
5.Людмила Скрягина (Московский государственный институт культуры)
6. «Vocal Family» (Кубанский государственный университет)
7. Ангелина Кузина (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА имени К.И. Скрябина)
8. Евгений Кофанов (Сахалинский колледж искусств)
9. Аргам Хачатрян (Ярославский государственный технический университет)
10. Диана Костырева (Белгородский государственный институт искусств и культуры)
11. «UniVoice» (Дальневосточный федеральный университет).
На полуфинальном концерте ещё двух участников выбрали конкурсанты (Йолдыз Беляева из Казанского государственного медицинского университета) и зрители трансляции (Александр Нестеров из Брянского госуниверситета имени академика И.Г. Петровского). После совещания судьи решили добавить ещё одного участника — Василия Пасечника, представляющего Саратовскую государственную юридическую академию.
Кирилл Болтунов. Фото: Архив "КП"
Несмотря на то, что участники из Коми не вошли в число в финалистов, представитель республики все-таки выступит с сольным номером на гала-концерте. Судьи, впервые за историю "Универвидения", заявили 7 участников, которые вне конкурса выступят с сольными номерами на заключительном концерте. В эту семерку вошел студент СГУ Кирилл Болтунов.
Напомним, что гала-концерт «Универвидения» начнется сегодня в 18 часов в КСЦ «Ренова». Победитель конкурса получит 1,8 миллиона рублей.