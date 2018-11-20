Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-20T14:00:47+03:00

За 1,8 миллиона рублей поборются 14 студентов из других регионов

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Конкурсные прослушивания «Универвидения-2018» подошли к концу: жюри определили 14 финалистов, которые выступят на гала-концерте сегодня. Участники из Коми — Кирилл Болтунов (студент СГУ имени Питирима Сорокина) и Андрей Гордеев (студент Сыктывкарского лесного института) в число 14 счастливчиков не вошли.

Во время отборочных туров судьи услышали песни разных жанров (инструментальное исполнение, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, джаз и авторская песня), как на русском, так и на английском языке. Оценивали поющих студентов композитор-исполнитель, студийный саунд-продюсер и педагог Антон Коробка; продюсер и музыкант Сергей Харин; певица, композитор, педагог Дарья Карнаух; мастер современной хореографии Марина Щетинина; руководитель вокальной студии «Успех», солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова и режиссёр, коуч-тренер по актерскому мастерству, эстрадному вокалу, технике речи Даниил Иванов.

По итогам конкурсных прослушиваний жюри выбрало 11 финалистов:

1. Софья Мантулина (Сибирский федеральный университет)

2. Александра Мелашенко (Пермский национальный исследовательский политехнический университет)

3.Кирилл Леликов (Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича)

4.Малика Атабиева (Северо-Кавказский государственный институт искусств)

5.Людмила Скрягина (Московский государственный институт культуры)

6. «Vocal Family» (Кубанский государственный университет)

7. Ангелина Кузина (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА имени К.И. Скрябина)

8. Евгений Кофанов (Сахалинский колледж искусств)

9. Аргам Хачатрян (Ярославский государственный технический университет)

10. Диана Костырева (Белгородский государственный институт искусств и культуры)

11. «UniVoice» (Дальневосточный федеральный университет).

На полуфинальном концерте ещё двух участников выбрали конкурсанты (Йолдыз Беляева из Казанского государственного медицинского университета) и зрители трансляции (Александр Нестеров из Брянского госуниверситета имени академика И.Г. Петровского). После совещания судьи решили добавить ещё одного участника — Василия Пасечника, представляющего Саратовскую государственную юридическую академию.

Кирилл Болтунов. Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что участники из Коми не вошли в число в финалистов, представитель республики все-таки выступит с сольным номером на гала-концерте. Судьи, впервые за историю "Универвидения", заявили 7 участников, которые вне конкурса выступят с сольными номерами на заключительном концерте. В эту семерку вошел студент СГУ Кирилл Болтунов.

Напомним, что гала-концерт «Универвидения» начнется сегодня в 18 часов в КСЦ «Ренова». Победитель конкурса получит 1,8 миллиона рублей.