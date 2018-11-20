2018-11-20T14:10:12+03:00
Происшествия

Подростку из Коми грозит год тюрьмы за сожжение флага России

Инцидент произошел этим летом
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе 2018 года несовершеннолетний К., находясь на летних каникулах у своих родителей в деревне Деревянск Усть-Куломского района, сорвал со здания администрации Сельского поселения Государственный флаг Российской Федерации и в присутствии своих знакомых из хулиганских побуждений сжег. Прокурор Усть-Куломского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд. Молодого человека будут судить по статье «надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, обвиняемый вину в совершенном преступлении полностью признал. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до одного года. Уголовное дело расследовано ОД ОМВД России по Усть-Куломскому району.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»
Под Ухтой горит производственное здание
Парад рекордов мобильного общения в Коми
Усинец, угнавший автомобиль мэрии и попавший на нем в смертельное ДТП, не признал свою вину
В Коми погиб водитель провалившегося под лед снегохода
В Сыктывкаре в одном из детских центров объявлен карантин
В Прилузском районе Коми столкнулись LADA Largus и «Жигули»: погибла женщина
К концу недели в Коми придут 30-градусные морозы
Ухтинец заказал в интернете навигатор, а получил две книги
В Сыктывкаре «Лада» сбила девятилетнюю девочку
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
Участники «Универвидения-2018» вытянули свои «счастливые номера»
Под Ухтой ВАЗ врезался в «буханку»: пострадала женщина
В Сыктывкаре 82-летняя женщина выпала из едущего автобуса
На пожаре в Прилузье погибли два человека
В субботу в Коми снег с дождем
Топ-5 "замороженных" воркутинцев
В Коми 20-градусные морозы сменятся оттепелью
В Печоре лесники нарубили деревьев на уголовное дело
Призерка Олимпиады Юлия Белорукова заняла второе место в престижных международных стартах
Для Чемпионата мира по бенди грандиозный ледовый дворец строить не будут
В Коми забраковали полтонны продуктов
В одном из районов Коми начали строить мусорный полигон
Подозреваемому в убийстве пропавшей ухтинки дали три дня на раздумья
Экс-мэр Сосногорска, уличенный в махинациях с муниципальной квартирой, предстанет перед судом