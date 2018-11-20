Подростку из Коми грозит год тюрьмы за сожжение флага России

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-20T14:10:12+03:00

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В августе 2018 года несовершеннолетний К., находясь на летних каникулах у своих родителей в деревне Деревянск Усть-Куломского района, сорвал со здания администрации Сельского поселения Государственный флаг Российской Федерации и в присутствии своих знакомых из хулиганских побуждений сжег. Прокурор Усть-Куломского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд. Молодого человека будут судить по статье «надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, обвиняемый вину в совершенном преступлении полностью признал. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до одного года. Уголовное дело расследовано ОД ОМВД России по Усть-Куломскому району.