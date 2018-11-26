В Коми идут поиски пропавшей 35-летней Елены Юшковой

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-26T11:01:03+03:00

О женщине ничего не известно уже две недели

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В Сосногорске идут поиски 35-летней Екатерины Юшковой, которая пропала около двух недель назад. Как сообщают «Георгиевские волонтеров», о местонахождении женщины ничего неизвестно с 12 ноября.

Недавно всю республику поразила страшная новость о пропаже и убийстве ухтинки Анастасии Щетининой. Оказалось, что примерно в тех же числах, пропала еще одна жительница Коми, но о ее поисках стало известно только сейчас.

Ее приметы:

Рост до 160 см, темные волосы, на плече есть татуировка в виде сердца. Также из особых примет в поисковой организации назвали маленькую родинку на лице пропавшей, справа от губ. Елена была одета в короткую черную дубленку с серым искусственным мехом на капюшоне, черные уги и серые штаны.

Все, кто владеет информацией о местонахождении Елены Юшковой, могут обратиться по телефонам 8(908)7111717 и 8(904)2251152.