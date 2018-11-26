«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства

26 Нояб. 16:55 2018-11-26T16:56:38+03:00

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Сестра бесследно пропавшей ухтинки просит всех неравнодушных, которые знают детали смерти Анастасии Щетининой, сообщить об этом в Следственный комитет по Коми.

Ухтинка Анастасия Щетинина исчезла 9 ноября после того, как отвела сына в школу. Предполагается, что бывший муж задушил женщину в подъезде, тело он упаковал в большой чемодан и вместе с сообщниками бросил в реку:

- Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом проклятом мосте или убийстве в целом, не молчите, расскажите все. Если вас останавливают сомнения в достоверности или правильной интерпретации увиденного или услышанного - расскажите все равно. Следственный комитет сам разберется. Если вас останавливает страх, то отбросьте его. Вам нечего бояться, уверяю вас. Если вам нужно вознаграждение, то вы получите его, даже если мне придется продать почку. Если вам недостает совести, то подумайте о ребенке, который никогда больше не увидит маму. Не молчите, молю вас! Выродки, сидящие сейчас в СИЗО, заслуживают самого сурового наказания. Их защищают такие же твари, не заслуживающие уважения. Не будьте как они, - сообщает на своей странице в соцсетях сестра погибшей Любовь Малкова.

Отметим, что поиски тела Анастасии Щетининой не прекращаются до сих пор. Поисковые работы проводятся с учетом погодных условий. «Река еще не вся замерзла, есть места, которые еще позволяют искать тело», - сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Следственный комитет в Коми.