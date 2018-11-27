В Усинске из-за предприимчивого паромщика на реке не может встать лед

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-27T09:38:51+03:00

Владелец баржи все еще перевозит на ней людей через реку

Изменить размер текста: A A

Навигация через реку Печору уже закончилась, однако один предприимчивый капитан все еще перевозит людей. О проблеме местный житель сообщил в редакцию «Усинск.Онлайн». Он написал, что на реке Печора сейчас происходит становление льда, ведь низкие температуры благотворно сказываются на промерзании реки. Однако есть одна баржа, которая до сих пор ходит по реке и оказывает услуги.

Переправой через Печору в районе села Усть-Уса ежегодно пользуются жители Ненецкого автономного округа и северных районов Республики Коми для поездок на «большую землю».

В прошлом году ледовую переправу через реку Печора близ села Усть-Уса открыли в середине января из-за слишком теплой погоды.