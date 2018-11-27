В Сыктывкаре мужчина убил мужа любовницы, а тело выбросил в реку

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-27T14:12:36+03:00

Останки погибшего не найдены до сих пор

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 35-летнего местного жителя виновным убийстве. Мужчина в пылу ревности утопил мужа своей знакомой и получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

12 октября 2015 года житель Эжвы на почве ревности убил мужа любовницы. Он пригласил соперника в личное подсобное хозяйство, где, не сумев совладать с гневом, схватил кувалду и ударил ей по голове мужчины. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он утопил тело в реке. Останки погибшего не найдены до сих пор.

Гособвинению удалось представить суду доказательства причастности жителя Эжвы к убийству. Суд признал эжвинца виновным в убийстве и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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