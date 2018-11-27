2018-11-27T17:29:18+03:00
Общество

В Сыктывкаре ударят первые морозы: синоптики назвали дату

В ночь со среды на четверг температура опустится до -24С
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: news-front.infoФото: news-front.info
Изменить размер текста:

На этой неделе в столицу Коми придут настоящие зимние морозы. В ночь со среды на четверг температура опустится до -24-25С, рассказали «КП-Коми» в ЦГМС Коми.

При этом синоптики отметили, что это абсолютно нормальная температура для этого времени года и никакой аномалии здесь нет.

- Было бы странно, если на улице вдруг стало 0С, а минуса бояться не стоит, - заверили работники метеостанции. – Правда, это будет единственная ночь, когда температура опустится так низко и резко. Затем опять потеплеет.

До четверга морозно будет в северных и восточных районах Коми. Здесь ночью ожидается до -25...-32С, а местами не исключено понижение до -37С, днем будет в пределах -21...-26С. В завершении недели, под натиском североатлантического циклона, будет происходить постепенное вытеснение арктического воздуха за Урал, облачность вновь уплотнится, начнутся снегопады, усилится юго-западный ветер. Днем постепенно потеплеет до -6...-11, в крайних западных районах — до -1С, в Предуралье — до -10...-15С, исключение — Воркутинский район, где существенных перемен в погоде не прогнозируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре мужчина убил мужа любовницы, а тело выбросил в реку
Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards
В Сыктывкаре в аварии пострадала пожилая пассажирка
В Усинске из-за предприимчивого паромщика на реке не может встать лед
Коми попала в тройку лидеров рейтинга самых пьющих регионов страны
«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства
В Коми идут поиски пропавшей 35-летней Елены Юшковой
Ухтинец решил заработать на криптовалюте, но лишился денег
Под Ухтой Nissan снес дорожный знак
В Коми полмесяца ищут ухтинку с татуировкой в виде сердца
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
В Усть-Куломском районе на суде умер тракторист, обвиняемый в гибели лесоруба
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину