В Сыктывкаре ударят первые морозы: синоптики назвали дату

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-27T17:29:18+03:00

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На этой неделе в столицу Коми придут настоящие зимние морозы. В ночь со среды на четверг температура опустится до -24-25С, рассказали «КП-Коми» в ЦГМС Коми.

При этом синоптики отметили, что это абсолютно нормальная температура для этого времени года и никакой аномалии здесь нет.

- Было бы странно, если на улице вдруг стало 0С, а минуса бояться не стоит, - заверили работники метеостанции. – Правда, это будет единственная ночь, когда температура опустится так низко и резко. Затем опять потеплеет.

До четверга морозно будет в северных и восточных районах Коми. Здесь ночью ожидается до -25...-32С, а местами не исключено понижение до -37С, днем будет в пределах -21...-26С. В завершении недели, под натиском североатлантического циклона, будет происходить постепенное вытеснение арктического воздуха за Урал, облачность вновь уплотнится, начнутся снегопады, усилится юго-западный ветер. Днем постепенно потеплеет до -6...-11, в крайних западных районах — до -1С, в Предуралье — до -10...-15С, исключение — Воркутинский район, где существенных перемен в погоде не прогнозируется.