Полиция нашла ухтинку с татуировкой в виде сердца

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-28T09:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летнюю ухтинку Екатерину Юшкову нашли в Сосногорске. Об этом сообщает МВД по Коми. Подробности в ведомстве не сообщают.

Напомним, Екатерину последний раз видели в Сосногорске 12 ноября, когда она ушла из гостиницы. С тех пор на связь с родными она не выходила. При этом постоянно проживает девушка в Ухте. Поэтому ее родственник обратились в местную полицию, спустя 12 дней после ее пропажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства (подробнее…)

Поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой ведутся не только в реке, но и на суше (подробнее…)

Активные поиски пропавшей в Усинске Эльвиры Шах волонтерами пока не проводятся (подробнее…)