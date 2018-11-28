2018-11-28T09:48:54+03:00
Происшествия

Полиция нашла ухтинку с татуировкой в виде сердца

Екатерина Юшкова не пострадала
Евгений Никитин
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Фото: "Георгиевский волонтеры"Фото: "Георгиевский волонтеры"
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35-летнюю ухтинку Екатерину Юшкову нашли в Сосногорске. Об этом сообщает МВД по Коми. Подробности в ведомстве не сообщают.

Напомним, Екатерину последний раз видели в Сосногорске 12 ноября, когда она ушла из гостиницы. С тех пор на связь с родными она не выходила. При этом постоянно проживает девушка в Ухте. Поэтому ее родственник обратились в местную полицию, спустя 12 дней после ее пропажи.

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