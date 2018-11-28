В местечке Алешино открыли пешеходную переправу

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-28T11:29:58+03:00

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Пешеходная переправа через реку Вычегда в Алешино открыта, сообщает прессс-лужба сыктывкарской мэрии. Соответствующее разрешение получено сегодня от Сыктывкарского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми». Произведенные в районе переправы замеры показали толщину льда в 15 сантиметров, что полностью соответствует нормам безопасности.

Накануне по заказу мэрии Сыктывкара подрядная организация уложила на льду деревянные мостки протяженностью порядка 700 метров. В настоящий момент начаты работы по намораживанию льда для последующей организации автомобильной переправы.

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