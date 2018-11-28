2018-11-28T13:21:50+03:00
Происшествия

Бывший глава Седкыркеща заплатит 30 млн рублей за нанесение вреда природе

Юрий Пелевин поручил вывозить отходы на земли местного лесничества
Ольга СОЛОВЕЙ
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Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел и оставил без изменения решение Сыктывкарского городского суда от 15 августа 2018 года, по которому с директора ООО «ЖЭК» и ООО «УК «ЖЭК» Александар Виноградова и бывшего руководителя администрации поселка Седкыркещ Юрия Пелевина в доход бюджета городского округа «Сыктывкар» в равных долях взыскано свыше 60 млн. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей природной среде.

Приговором Сыктывкарского городского суда от 28 августа 2017 года они признаны виновными в нарушении правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды, а экс-руководитель поселковой администрации также осужден за превышение должностных полномочий.

Из приговора следует, что с февраля 2009 года по август 2015 года директор ООО «ЖЭК» и ООО «УК «ЖЭК» незаконно поручал подчиненным работникам вывозить твердые и жидкие бытовые отходы на несанкционированную свалку, расположенную на землях Сыктывкарского лесничества неподалеку от поселка Седкыркещ. В свою очередь руководитель поселковой администрации неоднократно организовывал транспортировку на эту свалку бульдозера и давал указания рыть там траншеи, сталкивать в них бытовые отходы, закапывать, а также рыть новые траншеи для дальнейшего складирования ТБО. Общий объем отходов, вывезенных на несанкционированный полигон, составил не менее 1184 тонн твердых и 4237 кубометров жидких бытовых отходов.

В силу закона вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению виновными лицами в полном объеме. Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в пользу бюджета ущерба, причиненного окружающей природной среде. Суд согласился с позицией прокуратуры и взыскал с каждого ответчика причиненный преступлением ущерб в размере 30,7 млн.рублей. Верховный суд Республики Коми оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

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