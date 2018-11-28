В Ухте ребенок провалился под лед возле школы

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-28T16:08:09+03:00

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Сегодня днем в Ухте второклассник провалился под лед. Инцидент произошел на реке Чибью, в 70 метрах от здания школы №20. Как рассказали "КП-Коми" в ГУ МЧС по Коми, о случившемся в ведомство сообщили в 14:15.

- Ребенок провалился в полынью. Потом сам из нее выбрался и пошел домой, - рассказали о случившемся "Комсомолке". - Помощь спасателей ему не понадобилась.

Фото: Информационная программа "День"

Фото: Информационная программа "День"

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