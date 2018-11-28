Пропавший в Выльгорте пенсионер найден живым
Об Александре Сажине ничего не было известно с 22 ноября
Александр Сажин найден
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58-летний Александр Сажин, который вышел из дома 22 ноября и пропал, найден живым. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Каких-либо подробностей поиска волонтеры не разглашают.
Напомним, сообщение о пропаже жителя Выльгорта появилось вчера вечером. Сообщалось, что пропавший мог страдать потерей памяти.
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