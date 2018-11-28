2018-11-28T19:45:41+03:00
Происшествия

На пожаре в пригороде Сыктывкара погибли три человек

Личности погибших устанавливаются
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике КомиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми
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Сегодня, 28 ноября, в 15.25 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о пожаре в частном деревянном нежилом доме по улице Судоремотной в пгт. Краснозатонский. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через 5 минут. В ходе тушения пожара из горящего дома огнеборцами была спасена женщина – передана работникам скорой медицинской помощи – впоследствии скончалась. Также были обнаружены тела двух мужчин. Личности погибших устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

В результате пожара огнем поврежден нежилой дом на площади 12м². По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали 8 человек личного состава пожарной охраны и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми

На месте происшествия работают дознаватели Государственного пожарного надзора, специалисты Испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники полиции и следственного комитета.

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