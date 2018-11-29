2018-11-29T09:33:28+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре двое неизвестных избили пенсионера

У мужчины диагностировали перелом ноги и плеча
Ольга СОЛОВЕЙ
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Во дворе жилого дома на Октябрьском проспекте неизвестные избили 58-летнего мужчину. Очевидец сообщил о происшествии в полицию. Об этом сообщает управление Росгвардии Коми. В результате инцидента пенсионер получил переломы ноги и плеча.

В дежурную часть полиции обратился свидетель происшествия. Правоохранители составили ориентировку на подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений сыктывкарцу. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны нацгвардии по Сыктывкару по схожим приметам задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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