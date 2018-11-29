В Коми 30-летняя автоледи погибла, врезавшись в иномарку

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-29T10:02:56+03:00

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В Усть-Вымском районе автоледи не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в иномарку. Она скончалась от полученных травм на месте, сообщает ГИБДД по Коми.

Смертельная авария произошла вчера, 28 ноября, около 13:51 на автодороге между Вогваздино и Яренском. 30-летняя автоледи на «Шевроле» протаранила «Шкоду», вылетев на «встречку». Она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда медиков скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась водителю «Шкоды», который получил травмы различной степени тяжести.

Отметим, что с наступлением холодов в Коми значительно возросло количество ДТП. Например, за минувшие сутки в республике произошло четыре аварии, где пассажиры или водители получили травмы различной степени тяжести, а также 21 авария с материальным ущербом.