2018-11-29T11:30:07+03:00
Общество

Словаки стали самыми интернет-качающими гостями Коми

Для участников форума "Доступная Арктика" "Мегафон" организовал Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с.
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Фото: ПАО «МегаФон»Фото: ПАО «МегаФон»
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«Доступная Арктика» поставила рекорд в интернете. Гости международного туристского форума скачали из сети на треть больше данных, чем в прошлом году. По данным «МегаФона», за два дня мероприятия на одного эксперта из России, Франции и Словакии в среднем пришелся объем, сравнимый с отправкой 40 000 писем по e-mail.

«Доступная Арктика» второй год проходит в Воркуте при поддержке Минкультуры РФ, Ростуризма и компании «МегаФон». Событие привлекает внимание государственных деятелей, журналистов и иностранных гостей. Для участников форума «МегаФон» организовал Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с.

По данным оператора, объем переданного интернет-трафика в местах проведения деловой программы по сравнению с обычными днями вырос в 1,5 раза. Самыми интернет-активными роумерами стали представители Словакии, на втором месте гости из Франции.

«Доступность телекоммуникаций для такого масштабного мероприятия – важный критерий. Поэтому мы заранее расширили емкость сети и ускорили интернет на территории Дома культуры шахтеров, –отметил директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Канев.Несмотря на повышенную нагрузку, гости могли пользоваться бесплатным Wi-Fi, комфортно «серфить» в интернете, смотреть видео онлайн и с легкостью обмениваться тяжелыми файлами».

«Арктика хоть и суровая территория, но очень красивая, именуемая в народе как «кухня» погоды. Созданная рабочая площадка позволила участникам форума продемонстрировать не только механизмы формирования востребованных турпродуктов, но и обсудить развитие социально-культурных проектов в Арктической зоне. А благодаря высокоскоростному интернету удалось оперативно освещать это важное событие на просторах сети», – рассказал первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов.

Услуги связи «МегаФона» сегодня доступны 90% населения Коми, каждому второму жителю доступен самый быстрый 4G-интернет.

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