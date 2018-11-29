Двух человек увезли в больницу после столкновения ВАЗа и Ford в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-29T13:23:53+03:00

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В Сыктывкаре ВАЗ, неумело выполнив маневр обгона, врезался в Ford. В результате аварии водитель отечественного авто и пассажирка иномарки оказались на больничных койках с травмами различной степени тяжести, рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Авария произошла сегодня, 29 ноября, около 7:50, когда водитель ВАЗ-21 09 в районе дома №5/1 по улице Индустриальная обгонял впереди идущую машину, выехал «на встречку» и врезался в Ford Scorpio.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

В результате ДТП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки госпитализирован водитель ВАЗа 1987 года рождения. Пассажирка Ford – девушка 1999 года рождения – попала в больницу с закрытой черепно-мозговую травму, раной лба и правого века. Надо отметить, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности:

- Явный пример того, что пренебрежение к использованию ремней безопасности может привести к таким последствиям, - подытожили в ГИБДД.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Отметим также, что в отношении всех непристегнутых были составлены административные материалы. Кстати, водитель ВАЗа два раза привлекался к ответственности за год.