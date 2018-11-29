2018-11-29T16:34:25+03:00
Общество

В горах Полярного Урала пропал пожилой турист из Татарстана

Организованы поиски, но пока они результатов не дали
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Лев Бушуев совершал одиночное путешествие по лыжному маршруту и пропалЛев Бушуев совершал одиночное путешествие по лыжному маршруту и пропал
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В горах Полярного Урала ищут пожилого туриста из Татарстана, который совершал одиночное путешествие по лыжному маршруту и пропал. Организованы поиски, но пока они результатов не дали.

64-летний Лев Бушуев вышел на маршрут 4 ноября, а 16 ноября должен был на станции Харп сесть на поезд и вернуться домой в Набережные Челны. Но до сих пор о мужчине нет никаких известий. Туристическое сообщество бьет тревогу:

- Лев Семёнович Бушуев - любитель соло путешествий. Предполагаемый маршрут его путешествия - от станции Полярный Урал до станции Харп через Леквож, Енга-Ю, плато Рай-Из. Возможно, кто-то в эти даты встречался с ним на маршруте? Будем рады любой информации, - сообщил турист Алексей Болотов.

Сейчас поисками мужчины уже три дня занимаются спасатели ГКУ «Ямалспас»: они прочесывают маршрут, по которому передвигался турист.

Если вы что-либо знаете о местонахождении туриста, сообщите инфоргу поиска от отряда «Лиза Алерт» - Айгузель (89172363680).

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