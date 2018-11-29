2018-11-29T16:50:34+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре сотрудник полиции избивал задержанных

Одному из них он сломал руку
Ольга СОЛОВЕЙ
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Следственный комитет РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части УМВД Сыктывкара, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Следствием установлено, что в июне 2018 года в дежурную часть отдела полиции по подозрению в совершении административного правонарушения прав был доставлен местный житель который, находясь в комнате административно задержанных, высказывал возражения в связи с задержанием. Будучи недовольным поведением задержанного, бывший полицейский несколько раз ударил мужчину ногами, а затем пристегнул его к скамейке.

В июле 2018 года за совершение административного правонарушения в дежурную часть полиции был доставлен 56-летний житель Сыктывкара, который отказался от установления его личности по отпечаткам пальцев. В ответ на это обвиняемый сломал задержанному левую руку.

В ходе следствия фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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