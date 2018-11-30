В Ухте ведется розыск предполагаемого убийцы 23-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-30T09:22:44+03:00

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Вчера утром в Ухте двое молодых людей повздорили во время застолья. Один из них, 23-летний Семен Бадмаев, выхватил нож и ударил своего друга в область груди. В скором времени потерпевший скончался. Предполагаемый убийца покинул место преступления. Об этом сообщает ухтинская телепрограмма "День".

Всех, кому что либо известно о его местонахождении подозреваемого, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 73-90-00 или 02.